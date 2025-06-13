WSJ: операция Израиля против Ирана рассчитана на 14 дней

Израильская операция против Ирана «далека до завершения», сообщил The Wall Strest Journal высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, операция рассчитана на 14 дней.

Как отмечает издание, это совпадает с оценкой аналитиков, отмечавших, что одна волна ударов не в состоянии причинить достаточного ущерба ядерной программе Ирана, и обращавших внимание на комплексный подход Израиля, одновременно нанесшего удары по иранским объектам, командованию и арсеналам, чтобы ограничить возможность ответного удара.

О том, что операцию будет продолжена заявили и представители ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel. «Мы находимся в окне стратегических возможностей. Мы достигли точки невозврата, и у нас нет другого выбора, кроме как действовать сейчас», — заявили израильские военные.

Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по территории Ирана. Подтвержденной целью, в частности, являлось предприятие по обогащению урана в Натанзе, основные мощности которого находятся под землей. Иранские власти уверяют, что в результате нанесен ущерб лишь наземным строениям. ЦАХАЛ, в свою очередь, говорит, что частично разрушены и подземные помещения.

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