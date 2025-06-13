В Украину вернули тела 1200 погибших военных

В Украину в ходе репатриационных мероприятий вернули тела 1200 погибших военных, сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле», — говорится в сообщении ведомства.

На переговорах в Стамбуле делегации России и Украины договорились о масштабном обмене пленными, в том числе раненными и военными в возрасте от 18 до 25 лет. Также сообщалось, что стороны передадут друг другу по 6000 тел погибших. Обмен стартовал 9 июня. 11 июня в Украину вернули тела 1212 погибших военных, а в Россию — тела 27 погибших военных.