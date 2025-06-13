Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать в Израиль и Иран до 26 июня

Росавиация выпустила указания для российских авиакомпаний «в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке».

Как отмечается, авиаперевозчикам запрещается выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также летать воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

Указание, принятое «для обеспечения безопасности полетов», предварительно будет действовать до 26 июня 2025 года.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану, целью которых стали объекты ядерной инфраструктуры, а также заводы по производству баллистических ракет. В ответ Иран выпустил по Израилю не менее 100 дронов.

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