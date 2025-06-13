Путин поговорил по телефону с лидерами Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление Кремля.

Путин во время беседы с Нетаниягу подчеркнул, что «Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение устава ООН и международного права». Путин также заявил, что Москва готова оказать посреднические услуги в ситуации израильско-иранского конфликта.

В разговоре с Пезешкианом российский президент выразил соболезнования руководству и народу Ирана «в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов», пишет «Интерфакс».

Армия обороны Израиля в ночь на 13 июня нанесла удары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана. В результате погибли высокопоставленные военные, ученые, а также мирные жители. В ответ на авиаудары Иран запустил по Израилю беспилотники.

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