Израиль нанес удар по аэропорту Тебриза на северо-западе Ирана

Израильские военные днем 13 июня нанесли удар по аэропорту в Тебризе на северо-западе Ирана. Целью удара, сообщает иранское агентство Tasnim, скорее всего, была база ВВС Шахид Факури.

В соцсетях публикуют видео с клубами дыма, поднимающимся в районе аэропорта. О причиненном ущербе данных пока нет.

Также, по данным иранских СМИ, не подтвержденным официально, атакован город Шираз на юго-западе Ирана.

Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по целям на территории Ирана, связанным с ядерной программой. В результате израильской операции были убиты высокопоставленные военные, включая главу Корпуса стражей исламской революции и начальника Генштаба ВС, а также ученые-ядерщики.

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