Иран потребовал провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Израиля

Постоянное представительство Ирана при ООН призвало к созыву экстренного заседания Совета безопасности организации в связи с военной операцией Израиля против исламской республики, сообщает Tasnim.

В письме председателю Совбеза ООН представители властей Ирана требуют от организации «решительных действий в ответ на преступные и провокационные атаки израильского режима».

Представительство Ирана осудило израильскую атаку как явное нарушение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, последствия которой ставят под угрозу региональный и международный мир.

Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по территории Ирана. Как объявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, целью превентивных ударов стали объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а также заводы по производству баллистических ракет. В ходе авиаударов погибли несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе глава Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также шестеро ученых-ядерщиков.

Подробности израильского удара по Ирану — в онлайне «Медузы»

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

Подробности израильского удара по Ирану — в онлайне «Медузы»

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция