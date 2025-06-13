Иран потребовал провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Израиля
Постоянное представительство Ирана при ООН призвало к созыву экстренного заседания Совета безопасности организации в связи с военной операцией Израиля против исламской республики, сообщает Tasnim.
В письме председателю Совбеза ООН представители властей Ирана требуют от организации «решительных действий в ответ на преступные и провокационные атаки израильского режима».
Представительство Ирана осудило израильскую атаку как явное нарушение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, последствия которой ставят под угрозу региональный и международный мир.
Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по территории Ирана. Как объявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, целью превентивных ударов стали объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а также заводы по производству баллистических ракет. В ходе авиаударов погибли несколько высокопоставленных иранских военных, в том числе глава Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также шестеро ученых-ядерщиков.