Associated Press: США перебрасывают военные корабли на Ближний Восток после атаки Израиля на Иран

США направляют на Ближний Восток свои военные ресурсы, включая корабли, готовясь к возможному ответу Ирана на атаку Израиля, сообщает Associated Press, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

По словам собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, военно-морские силы США отправили в направлении Восточного Средиземноморья эсминец USS «Томас Хаднер».

Также отдан приказ о продвижении еще одного эсминца, чтобы он находился в постоянной боевой готовности в случае запроса Белого дома.

Президент США Дональд Трамп проводит совещания с руководством Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в регионе, добавили источники АР.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана, задействовав около 200 истребителей. Погибли минимум шестеро иранских ученых-ядерщиков, а также высокопоставленные члены военного командования Ирана. В ответ на авиаудары Иран запустил по Израилю сотни дронов.

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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция