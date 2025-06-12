СМИ сообщили об одном выжившем в катастрофе Boeing Dreamliner в Индии

Как минимум один пассажир самолета Boeing Dreamliner, потерпевшего крушение в Индии, выжил, сообщает агентство ANI, ссылаясь на начальника полиции Ахмедабада.

По его данным, пострадавший госпитализирован. Известно, что пассажир занимал место 11А в салоне разбившегося самолета.

Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс из города Ахмадабад в Лондон, разбился днем 12 июня в штате Гуджарат на западе Индии. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта. Самолет упал в районе с жилой застройкой на здание общежития для врачей.

На борту находились 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. По последним данным, на месте крушения обнаружены 204 тела погибших.

Что известно о катастрофе

В Индии разбился самолет Boeing Dreamliner, летевший в Лондон. На борту было более 240 человек Это первая в истории катастрофа самолета такого типа

Что известно о катастрофе

В Индии разбился самолет Boeing Dreamliner, летевший в Лондон. На борту было более 240 человек Это первая в истории катастрофа самолета такого типа