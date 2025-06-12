В Индии разбился самолет Boeing Dreamliner, летевший в Лондон. На борту было более 240 человек Это первая в истории катастрофа самолета такого типа

Пожарные работают на месте крушения самолета в Ахмадабаде, 12 июня 2025 года Ajit Solanki / AP / Scanpix / LETA

В штате Гуджарат на западе Индии разбился пассажирский самолет, вылетавший из аэропорта города Ахмадабад в Лондон. Крушение произошло недалеко от аэропорта. По данным сервиса Flightradar, последний сигнал самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India был получен в 08:08:51 по UTC (13:38 по местному времени) — всего через несколько секунд после взлета.

Крушение самолета Air India. На борту было около 250 человек Meduza

В соцсетях вскоре после сообщений о крушении появились видео момента взлета авиалайнера. На роликах также видно поднимающийся в небо из района крушения густой черный дым.

В авиакомпании Air India заявили, что рейс AI171, выполнявший рейс из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, «попал в инцидент» и пообещали опубликовать обновления в ближайшее время. В аэропорту Лондона, в свою очередь, подтвердили, что рейс должен был приземлиться здесь в 18:25.

В Генеральном управлении гражданской авиации Индии заявили, что на борту самолета были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. По информации Reuters, на борту находились 217 взрослых и 11 детей, в числе которых 169 человек были гражданами Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. В генеральном консульстве России в Мумбаи сообщили, что россиян на борту не было.

По данным источника телеканала CNN News18 в полиции, погибли все 242 пассажира. О том, что выживших среди пассажиров, скорее всего, нет, также сообщают AFP и AP со ссылкой на главу полиции. Министр здравоохранения Индии заявил, что погибло «много людей», но точных данных пока нет.

Крушение произошло в районе с жилой застройкой недалеко от аэропорта, на месте крушения проводятся спасательные работы. По словам представителя полиции Ахмадабада, самолет упал на здание общежития для врачей. По данным Reuters, спасатели извлекли из-под обломков здания 30–35 тел. Позже Reuters сообщил со ссылкой на полицию, что в больницу доставили более 100 тел. По словам вице-президента Федерации всеиндийских медицинских ассоциаций (FAIMA) Дхавала Гамети, в больницу были доставлены 50–60 студентов.

Упавший в Ахмадабаде самолет относится к семейству Boeing 787 Dreamliner. Авиакомпании Air India он был передан в январе 2014 года. Впервые самолет такого типа поднялся в воздух в декабре 2009 года, а коммерческий рейс совершил в 2011 году. За прошедшие 15 лет авиакатастроф у него не было — крушение в Ахмадабаде стало первым серьезным инцидентом, отмечают СМИ.

Dreamliner считается флагманом американского авиапроизводителя Boeing и современным надежным самолетом, в котором используются композитные материалы. У него сниженный расход топлива и более тихий салон; он может пролететь более 13 500 километров.

Однако в ходе эксплуатации самолет сталкивался с техническими проблемами. В 2013 году весь мировой флот Dreamliner (49 самолетов) был приземлен после двух инцидентов, связанных с возгоранием литий-ионных аккумуляторов у японских авиакомпаний. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тогда приостановило эксплуатацию всех Dreamliner до проведения проверки. Акции компании Boeing после крушения упали почти на 8% на предварительных торгах в США, пишет Reuters.