Губернатор Белгородской области сообщил о гибели ребенка в результате удара дрона

В результате удара украинского дрона по поселку Борисовка Борисовского района Белгородской области погиб двухлетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, дрон ВСУ ударил по многоэтажному жилому дому в Борисовке. «В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом», — сообщил белгородский губернатор. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, женщина — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, сообщил Гладков. Пострадавших доставили в больницу, где спустя два часа ребенок умер в реанимации.

Также в Борисовке в результате атаки дрона баротравму получил мужчина, находившийся в одной из квартир, он смог самостоятельно добраться до больницы, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ утром 12 июня заявляло, что над Белогородской областью за ночь был уничтожен 41 дрон. Всего, по данным российских военных, над территорией РФ и аннексированным Крымом были ликвидированы 52 украинских беспилотника.