Минобороны РФ заявило об уничтожении 52 украинских беспилотников. Генштаб ВСУ заявил об ударе по технопарку «Резонит» в Подмосковье

Обновление: Генштаб ВСУ заявил, что дроны нанесли удар по технопаркау «Резонит» в Зубово Московской области. «Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники», — сообщил Генштаб ВСУ в своем фейсбуке, добавив, что «результаты огневого поражения уточняются».

В ночь на 12 июня были уничтожены 52 украинских беспилотника, объявило Минобороны РФ. По словам российских военных, 41 дрон ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Брянской, три — над Московской областью, еще два — над аннексированным Крымом.

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево из-за атаки дронов приостанавливали работу. Они не отправляли и не принимали самолеты чуть больше часа, сообщала Росавиация.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки беспилотники были сбиты над Волоконовским, Краснояружским и Чернянским районами, а также над Губкинским и Старооскольским городскими округами и Новооскольским муниципальным округом.

Гладков также сообщил, что в Шебекинском муниципальном округе в результате удара FPV-дрона по территории предприятия ранены шесть мирных жителей, а в селе Вознесеновка при ударе беспилотника по автомобилю был тяжело ранен местный житель.

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