В доме стрелка, убившего десять человек в школе в Австрии, нашли самодельную бомбу и прощальное письмо

В доме стрелка, убившего десять человек в школе в городе Грац в Австрии, нашли записи с планами организации взрыва. Об этом сообщила полиция, передает «Би-би-си».

Также в доме была найдена нерабочая самодельная бомба и прощальное письмо стрелка. Его содержание не раскрывается.

21-летний житель города Грац 10 июня открыл стрельбу в средней школе, где раньше учился. Он убил учителя и девятерых учеников в возрасте от 14 до 17 лет, после чего застрелился. Его мотивы пока неясны.

По количеству жертв произошедшее стало самой крупной атакой в истории Австрии. До сих пор крупнейшим было нападение группы джихадистов на посетителей ресторанов в центре Вены в 2020 году — тогда погибли четыре человека, 17 получили ранения.