Трамп призвал сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп призвал ввести уголовную ответственность за сожжение американского флага. Он предложил отправлять нарушителей в тюрьму на год, сообщил телеканал Fox4.

«Они гордо несут флаги других стран, но не американский флаг. Они его только сжигают. Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на год. Посмотрим, сможем ли мы этого добиться», — заявил Трамп, выступая перед военными на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

По словам президента США, его администрация работает с некоторыми сенаторами над принятием закона, который введет наказание за сожжение флага.

Дональд Трамп выступил с таким заявлением на фоне протестов из-за иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Далласе и Остине.

Протесты в Лос-Анджелесе переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Президент США направил в Калифорнию Национальную гвардию. Власти штата выступили против этого решения. В Лос-Анджелесе ввели комендантский час.

Как отмечает Fox4, Трамп не первый раз призывает ввести тюремный срок за сожжение флага. Он выступал с похожим предложением в ходе предвыборной кампании 2024 года.

Однако сожжение американского флага считается формой политического выражения и защищено Первой поправкой к Конституции США (свобода слова и собраний) после решения Верховного суда по делу Техас против Грегори Ли Джонсона 1989 года.

Что происходит в Лос-Анджелесе

Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии

Что происходит в Лос-Анджелесе

Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии