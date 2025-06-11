Российский суд заочно приговорил Аннабель Йоргенсен из Дании к 26 годам колонии. По данным СК, она воевала в Курской области на стороне ВСУ

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил жительницу Дании Аннабель Йоргенсен, воевавшую на стороне ВСУ, к 26 годам лишения свободы и штрафу 1,7 миллиона рублей, сообщает ТАСС 11 июня.

Суд признал ее виновной по нескольким УК, в том числе о наемничестве и «теракте».

Рассмотрение дела Йоргенсен проходило в закрытом режиме, процесс начался 9 июня. Гособвинитель просил заочно приговорить ее к 30 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,5 миллиона рублей.

По версии обвинения, Йоргенсен воевала в Суджанском районе Курской области в составе батальона территориальной обороны Украины «Арей». Суд посчитал доказанным, что она нападала на пограничников ФСБ, российских военных и мирных жителей, а также участвовала в захвате жилых домов и железнодорожного вокзала в Судже.

Как сообщала газета «Коммерсант», показания против Йоргенсен дал 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Андерсон, который попал в российский плен. В марте российский суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, сообщал ТАСС.