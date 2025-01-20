Суд в Москве заочно арестовал Аннабель Йоргенсен из Дании. Попавший в плен британец заявил, что она воевала в Курской области на стороне ВСУ

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте 29-летней гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в участии в боях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом 20 января газете «Коммерсант» сообщил адвокат Игорь Дюкин из адвокатской коллегии «Барристер», который представляет интересы Йоргенсен.

Адвокат намерен обжаловать решение суда. По его словам, российские следователи не уведомляли Йоргенсен о том, что ей предъявили обвинения. По информации «Коммерсанта», Следственный комитет 25 декабря 2024 года заочно обвинил датчанку по о наемничестве и терроризме.

Аннабель Йоргенсен Пресс-служба СК РФ

СК РФ сообщал, что Йоргенсен «совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре 2024 года незаконно пересекла государственную границу РФ и вторглась на территорию Курской области». Следствие считает, что действия Йоргенсен «привели к наступлению тяжких последствий, а именно к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области».

Адвокат Аннабель Йоргенсен отмечал, что у следствия нет доказательств, что она находилась в России. В то же время «Коммерсант» сообщил, что показания против датчанки дал 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Андерсон, который попал в российский плен. Андерсон служил вместе с Йоргенсен в 129-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ в качестве пулеметчика. Он заявил, что в этой бригаде также служили наемники из Франции, США и других стран. Расследование дела Андерсон завершено и скоро поступит в суд.

Аннабель Йоргенсен — уроженка города Хадерслев в Дании, пишет «Коммерсант». По данным издания, она профессиональный военный — солдат датской обороны, ранее проходила службу в Ираке.

По версии СК, Йоргенсен в начале 2024 года приехала в Украину, вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Следствие считает, что Йоргенсен подписала контракт, по которому предусмотрено жалование «не менее одной тысячи долларов» в месяц, а также премии за убитых и уничтоженную военную технику. СК считает, что с июня по ноябрь 2024-го Йоргенсен получила «не менее шести тысяч долларов».

По данным «Коммерсанта», Йоргенсен уже вернулась в Данию.

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