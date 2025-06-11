Суд в Эстонии приговорил к шести годам лишения свободы сотрудницу изданий группы «Россия сегодня» Светлану Бурцеву по делу о госизмене и нарушении санкций

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы, признав ее виновной в госизмене и нарушении санкции. Об этом сообщает ERR.

По версии следствия, Бурцева в течение нескольких лет сотрудничала с российской медиагруппой «Россия сегодня», которую возглавляет попавший под санкции ЕС пропагандист Дмитрий Киселев. Она писала статьи и предоставляла материалы для изданий Baltnews и Sputnik Эстония, тем самым «обеспечивая субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам, что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2024 года».

Эстонское следствие также утверждает, что Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачевым — офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании R-Techno, которая занимается «информационно-психологическими операциями в интересах РФ». В рамках этого сотрудничества была издана книга «Гибридная война за мир», признанная эстонским судом пропагандистской и направленной на подрыв доверия к местным властям.

Delfi отмечает, что шесть лет лишения свободы — минимальный срок по статье о госизмене в Эстонии.

57-летняя Бурцева получила эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году. Она находилась под стражей с марта 2024 года. Прокуратура Эстонии утверждала, что с 2017 года Бурцева работала на эстонские интернет-издания, входящие в медиагруппу «Россия сегодня». Так, она сотрудничала со «Sputnik Эстония» (Sputnik Eesti) до того, как издание прекратило работу в Эстонии в 2019 году, а в 2020-2023 годах публиковала статьи и фотографии на сайте Baltnews под псевдонимами.