В Эстонии сотрудницу изданий группы «Россия сегодня» обвинили в нарушении санкций и госизмене

Государственная прокуратура Эстонии обвинила в нарушении санкций и госизмене гражданку страны Светлану Бурцеву, которая сотрудничала с российской медиагруппой «Россия сегодня», сообщает ERR.

Как рассказали в ведомстве, 57-летняя Бурцева получила эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году. С 2017 года она работала на эстонские интернет-издания, входящие в медиагруппу «Россия сегодня». Так, Бурцева сотрудничала со «Sputnik Эстония» (Sputnik Eesti) до того, как издание прекратило работу в Эстонии в 2019 году, а в 2020-2023 годах публиковала статьи и фотографии на сайте Baltnews под псевдонимами.

«Ее [Бурцевой] тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА „Россия сегодня“ Дмитрия Киселева», — заявила госпрокурор Энели Лауритс.

В ходе досудебного расследования также выяснилось, что Бурцева в 2021 году окончила магистратуру Севастопольского государственного университета по программе информационных и гибридных конфликтов. Эту программу, по данным властей Эстонии, возглавлял бывший офицер контрразведки ФСБ. Вместе с ним Бурцева опубликовала книгу «Гибридная война за мир». В ней описывается глобальная гибридная война, которую должна выиграть Россия.

Книга, рассказала госпрокурор, рекламировалась как работа живущего в Эстонии политолога Л.Б. Света, но на самом деле это был псевдоним Бурцевой. Содержание книги, как утверждается, «принижает Эстонию» и направлено «на раскол эстонского общества».

Собранные доказательства, считают в прокуратуре, свидетельствуют о том, что Бурцева сознательно нарушила международные санкции и совершила госизмену «путем ненасильственных действий против независимости и самостоятельности Эстонии».

Бурцева находится под стражей с начала марта. Рассматривать ее дело по существу должны с 1 ноября. Защита просила изменить меру пресечения на электронное наблюдение, но обвинение посчитало, что Бурцева может сбежать в Россию.