США готовят частичную эвакуацию посольства в Ираке. Британское морское агентство предупредило суда о возможной эскалации в регионе

США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке из-за повышенных рисков безопасности в регионе, пишут Reuters и Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, министр обороны США Пит Хегсет также санкционировал добровольный выезд семей американских военнослужащих с Ближнего Востока. Другой собеседник уточняет, что это в основном касается членов семей военных в Бахрейне, где базируется большая их часть.

Незадолго до этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) выпустило предупреждение для судов о потенциальной военной эскалации в регионе Персидского залива. UKMTO рекомендовало судам проявлять осторожность при движении через Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив, которые граничат с Ираном.

Трамп неоднократно грозил Ирану масштабными бомбардировками, если Тегеран откажется от новой ядерной сделки. При этом президент США утверждал, что предпочитает заключить соглашение. Нанесение удара по Ирану также уже давно рассматривает Израиль, но Трамп предостерегал премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу от такого шага.

В апреле США и Иран начали непрямые переговоры при посредничестве Омана. Вашингтон требует полного отказа Ирана от обогащения урана и разработки ядерного оружия. После нескольких раундов переговоров Тегеран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона, писал The New York Times. 11 июня Трамп заявил, что он «все меньше уверен» в том, что Иран согласится прекратить обогащение урана.

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