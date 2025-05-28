Трамп заявил, что предостерег Нетаниягу от удара по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран «близки к соглашению»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу от нанесения удара по ядерным объектам Ирана во время телефонного разговора 22 мая.

«Я сказал ему, что сейчас это делать неуместно, потому что мы очень близки к соглашению», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. По мнению президента США, иранский ядерный кризис «может быть решен с помощью „очень сильного документа“ и без военных действий», пишет Axios. Сделка, по словам Трампа, скорее всего, будет согласована в течение «пары недель».

«Я думаю, они хотят заключить сделку, и если мы сможем заключить сделку, то спасем много жизней», — добавил Трамп.

В феврале 2025 года Трамп грозил Ирану масштабными бомбардировками, если Тегеран откажется от новой ядерной сделки. Однако президент США также утверждал, что предпочитает заключить соглашение. В апреле США и Иран начали непрямые переговоры при посредничестве Омана.

Вашингтон требует полного отказа Ирана от разработки ядерного оружия. После нескольких раундов переговоров Тегеран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона свернуть ядерную программу, писал The New York Times.

Израиль, по данным журналистов, уже давно рассматривает нанесение удара по ядерным объектам Ирана. 21 мая CNN сообщал, что США получили новые разведданные, свидетельствующие, что вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам «значительно возросла». По словам одного из собеседников CNN, более вероятным его делает перспектива соглашения по ядерной программе между США и Ираном, которой в Израиле недовольны.

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