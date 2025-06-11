Декоратора Николая Конашенка приговорили по делу об оправдании терроризма из-за комментария «Почему Крокус, а не Кремль?». Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей
Первый Западный окружной военный суд в Петербурге назначил декоратору Николаю Конашенку штраф в размере 600 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма (205.2 УК), сообщает «Ротонда». Также суд запретил Конашенку администрировать интернет-страницы в течение двух лет.
Конашенка задержали в петербургском аэропорту «Пулково» в марте 2024 года, когда он собирался улететь в Армению. Сотрудники центра «Э» обратили на него внимание из-за постов в фейсбуке о теракте в «Крокус Сити Холле». В одной из записей он написал: «Почему Крокус, а не Кремль?».
Николай Конашенок — в прошлом журналист, декоратор и муж бывшего генерального директора проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. После публикаций мужа Шатуновская оставила пост директора «Новой Голландии», который занимала 13 лет, заявив, что не поддерживает супруга в высказываниях.