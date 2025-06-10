Z-канал показал видео с российским военным, стреляющим из гранатомета по дому в Судже. Глава Курской области заявил, что военный уже погиб

Провоенный телеграм-канал «Воевода вещает» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российский военнослужащий целенаправленно стреляет из гранатомета по полуразрушенному дому в Судже.

«Очень жду реакцию [губернатора Курской области] Александра Евсеевича Хинштейна на „развлечение“ бойца, по всей видимости, военной комендатуры в Судже. Акима Апачева чуть не линчевать предлагали за граффити. <…> Но [тут] действия не сравнимые [с граффити]», — говорится в посте с видео.

У военнослужащего на видео видна на рукаве нашивка «ВП» (военная полиция). Теперь тем, как открыть огонь из гранатомета, он говорит «Ахмат Чечня».

Курское издание «Пепел» геолоцировало видео и пришло к выводу, что оно действительно снято в Судже, а военный стрелял в направлении православного храма. «Судя по погодным условиям и зеленой листве на деревьях, кадры были сняты недавно — в мае или июне этого года, уже после боев за Суджу и », — отметил «Пепел».

На ролик отреагировал глава Курской области Александр Хинштейн. «Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.