Z-активиста Акима Апачева, нарисовавшего антиукраинские граффити в Судже, оштрафовали на 70 тысяч рублей

Промышленный суд Курска назначил штраф в размере 70 тысяч рублей рэперу и Z-активисту Акиму Апачеву по протоколу о мелком хулиганстве (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Административное дело на Апачева завели из-за граффити с нецензурной бранью, которые он нарисовал в Судже.

Адвокат блогера Игорь Манаенков заявил, что Апачев не будет обжаловать постановление суда и сожалеет о том, что «выбрал неверную лингвистическую формулировку».

«Патриотичный» рэпер и Z-активист Аким Апачев съездил в Суджу в марте вскоре после того, как ВС РФ освободили город, который полгода находился под контролем украинской армии. Он разрисовал Суджу антиукраинскими и нецензурными надписями. Активиста раскритиковал глава Курской области Александр Хинштейн, пригрозивший ему штрафом. После Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити на стенах Суджи.

Конфликт Акима Апачева с суджанами и Хинштейном Meduza