Росреестр скрыл данные о резиденции Путина на Валдае

Росреестр засекретил данные о владельцах участка площадью 150 гектаров, где расположено 60% территории резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Земля под резиденцией Путина «Долгие Бороды» поделена на две части. Меньшая часть площадью 100 гектаров с 2023 года принадлежит компании «Прайм», которой владеет друг президента РФ Юрий Ковальчук. Информацию об этом телеграм-канал получил из свежей выписки из Росреестра.

При попытке запросить информацию о второй половине резиденции Росреестр выдает ошибку. «Невозможно получить отчет по данному объекту», — говорится в ответе ведомства, который «Можем объяснить» получил из нескольких сервисов, предоставляющих доступ к данным реестра.

Еще в декабре 2024-го Росреестр выдавал данные об этом участке, отмечает канал. Тогда, согласно выписке, территория принадлежала войсковой части № 38978, о которой в открытом доступе нет никаких данных.

По данным СПАРК, командир части № 38978 — Журавлев Валерий Аркадьевич. Он зарегистрирован в самом центре Москвы, в службе коменданта московского Кремля. Из утечки данных о бронировании авиабилетов «Сирена Трэвел» следует, что в 2015-2018 годах Журавлев как минимум 28 раз летал в Геленджик, где расположен «дворец Путина» — еще одна неофициальная резиденция президента РФ.

Что известно о резиденции Путина на Валдае

Часть берега Валдая (и даже самого озера) полностью закрыли для россиян из-за «ухудшения экологического состояния». Там находятся дома Путина и Алины Кабаевой

Что известно о резиденции Путина на Валдае

Часть берега Валдая (и даже самого озера) полностью закрыли для россиян из-за «ухудшения экологического состояния». Там находятся дома Путина и Алины Кабаевой