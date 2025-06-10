Рэпер Йе (бывший Канье Уэст) во второй раз официально сменил имя. Теперь его зовут Йе Йе
Источник: The New York Post
Рэпер Йе (Канье Уэст) во второй раз официально сменил имя. Об этом пишет The New York Post.
Издание ссылается на деловую документацию принадлежащих рэперу компаний (Yeezy Apparel, Yeezy Record Label и Getting Out Our Dreams и других) за подписью финансового директора рэпера Хуссейна Лалани. В ней исполнитель фигурирует под новым именем — Йе Йе.
Сам Йе Йе смену своего имени не комментировал.
Канье Уэст официально сменил имя на Йе в 2021 году. В документах, которые он передал на рассмотрение суда, это объяснялось «личными причинами». Сам рэпер ранее неоднократно заявлял, что считает полученное при рождении имя «рабским».