Глава Палестинской автономии впервые осудил нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Глава Палестинской автономии (ПНА) Махмуд Аббас публично осудил нападение террористов ХАМАС на Израиль, произошедшее 7 октября 2023 года. Как отмечает The Times of Israel, он впервые сделал это публично.

«То, что ХАМАС сделал 7 октября, убив и взяв в заложники мирных жителей, неприемлемо и заслуживает осуждения, и ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников и пленных», — написал Аббас в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману, которые будут сопредседателями ближайшей конференции ООН, посвященной вопросу будущего Палестины.

Ранее Аббас призывал ХАМАС освободить заложников, однако от прямого осуждения самой террористической атаки воздерживался.

Руководство Палестинской автономии еще много лет назад отказалось от поддержки терроризма как инструмента борьбы за создание арабского государства в Палестине, но при этом в ПНА нечасто осуждают действия террористических группировок.

В последние месяцы Аббас неоднократно критиковал ХАМАС. The Times of Israel отмечает, что таким образом глава Палестинской автономии хочет получить поддержку международного сообщества и убедить его передать ПНА управление сектором Газа после окончания войны.

Террористы ХАМАС 7 октября 2023 года вторглись на территорию Израиля, убив более 800 мирных жителей и почти 400 военнослужащих и захватив в заложники более 250 человек. В ответ Израиль вторгся в сектор Газа, заявив целью операции освобождение заложников и ликвидацию ХАМАС. Жертвами израильских атак в секторе, по данным Минздрава Газы (он подконтролен ХАМАС), стали более 50 тысяч человек.

Что сейчас происходит в секторе Газа

В секторе Газа открыли огонь по толпе, ждавшей гуманитарной помощи. Уже несколько дней идет спор, кто стрелял и сколько людей погибло Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга. Независимой информации оттуда нет

Что сейчас происходит в секторе Газа

В секторе Газа открыли огонь по толпе, ждавшей гуманитарной помощи. Уже несколько дней идет спор, кто стрелял и сколько людей погибло Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга. Независимой информации оттуда нет