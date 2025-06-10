Министр финансов США Скотт Бессент и бывший чиновник Федеральной резервной системы (ФРС) вошли в «небольшой список» претендентов на пост главы ФРС, сообщило 10 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Два собеседника агентства отметили, что официальные собеседования на эту должность еще не начались.

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июня, что «очень скоро» назовет имя преемника нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года.

Бессент, комментируя информацию Bloomberg, заявил агентству, что у него «лучшая работа в Вашингтоне». «Президент решит, кто лучше всего подходит для экономики и американского народа», — добавил он.

Белый дом не ответил на запрос агентства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал действующего главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в том числе после того, как глава ФРС предупредил, что пошлины, введенные Трампом, могут привести к росту инфляции.

Джером Пауэлл занимает пост главы ФРС с 2018 года. Трамп назначил его на эту должность во время своего первого президентского срока.