Трамп призвал к отставке главы ФРС, который заявил о негативном влиянии пошлин на экономику США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла после того, как тот предупредил о негативном влиянии торговых пошлин, сообщает CNN.

Выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, Пауэлл заявил, что политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию, что осложнит задачу ФРС по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости. Он пояснил, что ФРС опасается ускорения инфляции из-за увеличения пошлин на импорт товаров в США.

По оценке Пауэлла, пошлины, введенные президентом, вызовут как минимум временный рост инфляции, и этот эффект может оказаться продолжительным.

CNN отмечает, что комментарии Пауэлла мало чем отличались от высказываний других чиновников ФРС в последние недели. Они заявляли, что пошлины Трампа, вероятно, приведут к росту инфляции и безработицы.

На следующий день после выступления Пауэлла Трамп в своей соцсети TruthSocial раскритиковал главу ФРС. Он обвинил его в нежелании снижать процентные ставки.

«Цены на нефть снижаются, продукты питания (даже яйца!) дешевеют, и США богатеют за счет пошлин. [Пауэлл] должен был снизить процентные ставки, как и ЕЦБ [Европейский центральный банк], давным-давно, но теперь он явно должен их понизить», — написал Трамп. Он также заявил, что увольнение Пауэлла «должно произойти как можно скорее».

Дональд Трамп назначил Пауэлла главой ФРС в свой первый президентский срок — в 2018 году. Пауэлл сохранил эту должность при Джо Байдене. Срок его полномочий на посту руководителя ФРС истекает в 2026 году.

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