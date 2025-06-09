В Ставрополе по делу об убийстве вице-мэра Заура Гурциева арестован «гражданин Х.»

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 29 июля фигуранта дела об убийстве вице-мэра города Заура Гурциева, погибшего в результате взрыва.

Имя арестованного не называется — в пресс-релизе суда он проходит как «гр. Х.». Его обвиняют в убийстве двух и более лиц (пункты «а» и «е» части 2 статьи 105 УК), а также в незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).

Следствие считает Х. причастным к убийству Заура Гурциева, что «подтверждается предоставленными материалами», указывает суд. Какую роль арестованный играл в организации убийства и какие материалы были предоставлены суду следствием — не уточняется.

При этом суд, цитируя материалы следствия, описывает убийство так: «28.05.2025 в ходе встречи ранее знакомых между собой гр. Г. и гр. П. возле многоэтажного жилого дома в г. Ставрополе произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, предположительно находившегося в наплечной сумке надетой на гр. П.». В результате взрыва оба погибли на месте.

34-летний Заур Гурциев — бывший военный и участник кадровой президентской программы «Время героев», который после возвращения с фронта в Украине был назначен первым заместителем главы Ставрополя. В ночь на 28 мая Гурциев погиб при взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе. На кадрах с камеры видеонаблюдения, появившихся в сети, взрыв происходит после того, как к Гурциеву приближается некий мужчина с сумкой на плече. По данным телеграм-каналов, взрывчатка была закреплена на нем — его идентифицировали как 29-летнего Никиту Пенькова. Он также погиб при взрыве.

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