Режиссерке Жене Беркович запретили ставить спектакли в колонии

Администрация ИК-3 в Костромской области, где отбывает срок режиссерка Женя Беркович, осужденная по делу об «оправдании терроризма», запретила ей ставить спектакли.

«Женя попросила всем передать, что вчера ей на официальном уровне окончательно запретили участвовать в какой-либо выступательной деятельности в колонии. Ни режиссировать, ни помогать, ничего и никак. Поэтому просит не спрашивать ее в письмах, что она там ставит. Ничего. Только пошивочно-раскроечный цех», — сообщила группа поддержки Беркович в телеграм-канале.

В конце марта Беркович в письмах рассказывала, что поставила в колонии кукольный спектакль, занявший третье место — а также, что готовит спектакль на 9 мая, который хочет «сделать честным и не позорным». Для него она просила присылать ей истории о том, как жили в тылу и в эвакуации во время Великой Отечественной войны — «про быт, жизнь, как ждали, ели, работали, выживали, ехали в поездах, меняли полотенца на хлеб».

Вскоре после этого советский диссидент Александр Подрабинек написал колонку для «Радио Свобода», в которой предположил, что Женя Беркович, участвуя в самодеятельности, сотрудничала таким образом с администрацией и могла подставить другую политзаключенную, 20-летнюю Валерию Зотову, которая, по словам Подрабинека, отказалась участвовать в спектакле Беркович.

Издательство Babel Books Berlin выпустило «тюремную сказку» режиссерки Жени Беркович «Питомцы» — фантастическую повесть, написанную Женей в СИЗО для своих дочерей Ани и Киры. Книгу Жени Беркович «Питомцы» можно заказать в нашем «Магазе» уже сейчас. Купив ее, вы поддержите не только «Медузу», но еще Женю Беркович и ее семью.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима каждую по делу об «оправдании терроризма». Поводом для уголовного дела стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о россиянках, уезжающих за женихами в Сирию. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска». В начале февраля Беркович этапировали в исправительную колонию № 3, которая находится в поселке Прибрежный Костромской области.