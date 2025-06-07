Полиция провела рейд в клубе «Три обезьяны» в центре Москвы

Сотрудники полиции в ночь на 7 июня пришли с рейдом в клуб «Три обезьяны», который находится у станции метро «Баррикадная» в Москве, сообщили телеграм-канал «Осторожно, Москва» и телеканал РЕН ТВ.

«Все произошло спонтанно. Всех повалили лицом в пол, проверяли на запрещенные вещества, есть пострадавшие из-за порезов от битых стекол бокалов, приехала бригада скорой и несколько машин полиции», — рассказали очевидцы телеграм-каналу.

РЕН ТВ опубликовал видео, записанное у входа в клуб. На кадрах видно несколько машин полиции и как силовики в экипировке забегают в здание. Телеканал утверждает, что полицейские проверяли клуб «на предмет пропаганды ЛГБТ».

Полиция уже приходила с рейдом в «Три обезьяны» в 2024 году. Тогда силовики пришли 11 октября — в день каминг-аута. Как обратила внимание «Медиазона», сейчас правила клуба запрещают гостям «осуществлять любые действия, создающие условия для совершения противоправных деяний». В них упоминается ответственность по административным статьям о «пропаганде ЛГБТ и », несанкционированных митингах и демонстрации «экстремистской» символики.

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого полиция начала проводить рейды в клубах, которые устраивали квир-мероприятия.

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