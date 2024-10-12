Полиция провела рейды в двух московских гей-клубах

Полицейские провели рейды в московских гей-клубах «Центральная станция» на Ленинской слободе и «Три обезьяны» на Большой Грузинской, сообщают Msk1 и телеграм-канал Mash.

По данным Msk1, полицейские искали у посетителей наркотики. Нескольких человек, у которых не было с собой документов, увезли в местный ОВД, остальных после проверки документов отпустили, пишет Msk1.

Mash утверждает, что в клубах праздновали день каминг-аута, который ЛГБТК-сообщество по всему миру отмечает 11 октября. По данным телеграм-канала, силовики положили лицом в пол около 200 человек.

По данным Msk1, полицейские проводили рейд в рамках общей борьбы с наркотрафиком. Телеграм-канал Mash несколько дней назад сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов написал обращение в полицию из-за того, что в клубах проходило шоу, в котором артисты шутили про российских военных и пародировали бойцов ВДВ.