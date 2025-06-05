Владельца интернет-радио «Эхо» объявили «нежелательной» организацией в России

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» зарегистрированную в Германии компанию Radio Echo GmbH, которая владеет интернет-изданием и онлайн-радио «Эхо».

Информация об этом опубликована на сайте Минюста РФ, обратил внимание правозащитный проект «ОВД-Инфо». Ранее Генпрокуратура об этом не сообщала.

В перечень «нежелательных» в России организаций также внесли американскую «Ассоциацию славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies).

Под брендом «Эхо» перезапустилась радиостанция «Эхо Москвы», ликвидированная российскими властями в марте 2022 года.

«Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» основана в 1948 году. Она занимается изучением и распространением знаний об истории, политике, культуре и общественной жизни бывших советских стран, а также государств на территории Восточной и Центральной Европы.

Читайте также

«Эхо Москвы» и «Дождь» закрыты, но это не значит, что замолчали и их журналисты. Рассказываем, где их теперь смотреть, слушать и читать

Читайте также

«Эхо Москвы» и «Дождь» закрыты, но это не значит, что замолчали и их журналисты. Рассказываем, где их теперь смотреть, слушать и читать