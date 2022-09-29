Радио «Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо». Будут созданы приложение и сайт

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Радиостанция «Эхо Москвы», которая после российского вторжения в Украину была ликвидирована, перезапустится под новым названием — «Эхо». Об этом в эфире телеканала рассказал руководитель проекта Максим Курников.

Создатели «Эха» планируют объединить проекты, которыми после закрытия радиостанции занимаются ее бывшие журналисты. К «Эху» присоединятся «Живой гвоздь», «Дилетант», а также эфиры Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.

Курников отметил, что проекты бывших журналистов «Эха Москвы» останутся «редакционно независимыми», а задача создателей «Эха» — объединить их «технологически», как предполагается, в приложении и на сайте, где можно будет слушать программы и читать их текстовые версии.

«Я очень надеюсь, что мы на этой неделе в техническом режиме запустимся и в понедельник (3 октября) сможем подавать это уже массово», — сказал Курников "Дождю".

Курников сообщил, что главный редактор «Эха Москвы» будет сотрудничать с новым проектом в качестве автора передач на ютьюб-канале «Живой гвоздь», но не ответил на вопрос, займет ли он какую-либо должность в «Эхе». Имена руководителей сайта проекта Курников называть не стал.

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В марте «Эхо Москвы» было заблокировано и затем ликвидировано после получения предписания Генпрокуратуры РФ, где утверждалось, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. По тому же основанию в России после начала войны были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе «Медуза».

Где до перезапуска можно слушать передачи «Эха Москвы»

«Эхо Москвы» и «Дождь» закрыты, но это не значит, что замолчали и их журналисты. Рассказываем, где их теперь смотреть, слушать и читать

Где до перезапуска можно слушать передачи «Эха Москвы»

«Эхо Москвы» и «Дождь» закрыты, но это не значит, что замолчали и их журналисты. Рассказываем, где их теперь смотреть, слушать и читать