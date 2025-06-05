В Черниговской области пять человек, включая ребенка, погибли в результате удара российских беспилотников

Российские военные в ночь на 5 июня атаковали беспилотниками город Прилуки в Черниговской области. В результате удара погибли пять человек, в том числе ребенок, которому был 1 год и 4 месяца, сообщает ГСЧС Украины. Еще шесть человек пострадали.

Из-за атаки российских дронов в Прилуках возник сильный пожар в жилом секторе, уничтоживший, в числе прочего, два жилых дома.

По данным главы Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса, войска РФ запустили по Прилукам как минимум шесть ударных беспилотников.

Чаус также уточнил, что тела погибших — двоих мужчин, двоих женщин и младенца — были обнаружены под завалами.

По данным УНИАН, дрон попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла жена начальника части, а также его дочь — патрульная полицейская и ее маленький сын. Сам начальник пожарной части в момент удара дрона по его дому находился на службе — ликвидировал последствия российской атаки, сообщает украинское агентство.

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