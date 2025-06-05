ФСБ обвинила преподавателей некоторых российских вузов в сотрудничестве с британским фондом «в ущерб безопасности РФ»

ФСБ обвинила преподавателей вузов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей в сотрудничестве с британским фондом Oxford Russia Fund, объявленным в России «нежелательным» в 2021 году, «в ущерб безопасности РФ».

По версии спецслужбы, фонд вел «разведывательно-подрывную работу». Преподаватели, как утверждает ФСБ, по заданию фонда «осуществляли в вузах распространение литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей».

В пресс-релизе ФСБ также говорится, что фонд «через созданную сеть контактов» вел работу по «добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине».

«Следует отметить, что англичане традиционно рассматривают представителей научной среды как наиболее перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за их прямого доступа к молодежи и возможности транслировать нужное мнение, воспитывая „новое поколение“ российских граждан в правильном для Лондона ключе», — говорится в сообщении ФСБ.

Спецслужба утверждает, что за сотрудничество с «нежелательной» организацией и поддержку «конфиденциальных отношений» с представителями фонда 15 гражданам России «объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений». Кроме того, преподаватель одного из вузов была привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП об участии в деятельности «нежелательной» организации.

ФСБ также распространила видео с интервью проректора Волгоградского государственного университета Дмитрием Ильиным, пишет «Коммерсант». Он говорит, что в 2017 году сотрудники вуза посетили семинар, организованный Oxford Russia Fund. По его словам, им раздали художественную литературу, содержащую ценности, «которые еще в те времена не были приняты» российским обществом. Ильин также говорит, что в настоящее время эти преподаватели уже не работают в университете.

В июне 2021 года Генпрокуратура России объявила «нежелательными» четыре неправительственные организации, среди которых был Oxford Russia Fund. Тогда же сообщалось, что Oxford Russia Fund связан с «Фондом Ходорковского».