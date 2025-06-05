Администрация Трампа попросила Сербию принять мигрантов, депортированных из США

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Сербии и другим балканским странам с предложением принять мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, сообщает 5 июня Bloomberg, ссылаясь на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что региональному бюро Госдепа США поручили продвигать эту идею. Неясно, смогли ли американские власти договориться о приеме депортированных мигрантов в ходе переговоров с балканскими странами, отмечает Bloomberg.

Белый дом отказался от комментариев. Госдеп и МИД Сербии не ответили на запрос журналистов.

Администрация Трампа развернула широкомасштабную борьбу с нелегальной миграцией. По данным WP, в первый год президентства Трампа американские власти намерены депортировать миллион мигрантов. Уже несколько месяцев США ищут страны, готовые принять депортированных мигрантов. Соответствующие переговоры идут со странами Африки, Азии и Восточной Европы, в том числе с Молдовой и частично признанной республикой Косово, сообщала The Wall Street Journal. Также США обращались с таким запросом к Украине, писала газета The Washington Post.

Страны Балканского полуострова уже принимают мигрантов, высланных из других стран. Такое соглашение заключили Албания и Италия, пишет Bloomberg. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила власти Албании создать центры для мигрантов, которых задержали при попытке по морю попасть из Африки в Европу. Италия взяла на себя расходы по содержанию центров.

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