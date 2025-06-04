В Новосибирске задержали восемь человек, пришедших с цветами к памятнику жертвам репрессий в день рождения Навального

В Новосибирске полицейские задержали восьмерых человек, пришедших в день рождения Алексея Навального с цветами к памятнику жертвам репрессий в Нарымском сквере, сообщает RusNews.

В числе задержанных — корреспондент RusNews Сергей Волков, бывший независимый депутат горсовета Светлана Каверзина, а также активисты Елена Шувалова, Елена Тардасова-Юн, Антонина Хордикова, Алексей Пинигин, Максим Григорьев и Дмитрий Саяхов, пишет издание.

Задержанных посадили в автозак. У одного из них, Дмитрия Саяхова, как сообщает RusNews, случился гипертонический криз. Ему стало плохо, однако его все равно повезли вместе с остальными в отдел полиции. Что конкретно вменяют задержанным — неизвестно.

Светлана Каверзина была избрана в горсовет Новосибирска в 2020 году от коалиции «Новосибирск 2020», выставившей на выборы независимых кандидатов. В марте 2024 года Минюст России объявил Каверзину «иноагентом», а в конце мая на нее составили протокол из-за неправильной «иноагентской» маркировки. В июне Каверзину вызывали на допрос в ФСБ по делу о финансировании «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 282.3). В ноябре Каверзину лишили депутатского мандата из-за статуса «иноагента».