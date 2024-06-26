Двух независимых новосибирских депутатов вызвали на допрос в ФСБ по делу о финансировании «экстремистской деятельности»

Независимых депутатов горсовета Новосибирска Светлану Каверзину и Антона Картавина вызвали на допрос в ФСБ по делу о финансировании «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 282.3).

Оба депутата опубликовали уведомления, которые от ФСБ получил председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев. В них говорится, что Каверзину и Картавина вызывают на допрос 28 июня в качестве свидетелей, а самого Асанцева просят обеспечить явку депутатов.

«Спрашивают, известно ли мне что-то о финансировании экстремистской деятельности. Сразу могу сказать — неизвестно. Все общественные и политические кампании, в которых я участвовал, финансировались на мои собственные — и ваши деньги, все сборы видны и прозрачны, уж для ФСБ точно», — написал Картавин, комментируя вызов на допрос.

Каверзина предположила, что вызов на допрос — очередная попытка «припугнуть» горсовет из-за их с Картавиным позиции по застройке на месте городского леса на улице Бардина. «В любом случае: не волнуйтесь — я не уехала и не надейтесь — я не уеду», — написала Каверзина.

Антон Картавин и Светлана Каверзина были избраны в горсовет Новосибирска в 2020 году от коалиции «Новосибирск 2020», выставившей на выборы независимых кандидатов.

В феврале 2024 года Каверзина пыталась оспорить в суде запрет на проведение митинга в память о Борисе Немцове. Суд пришел к выводу, что отказ был законным, поскольку Каверзина причастна к «экстремистской деятельности» из-за того, что во время выборов в горсовет ее поддержал проект Навального «Умное голосование». У Картавина в мае 2022 года проходил обыск, после которого его увезли на допрос в статусе свидетеля. Его коллега, независимый депутат Хельга Пирогова, сообщала, что Картавину «предъявляют за экстремизм, связь с ФБК».

Минюст России объявил обоих депутатов «иноагентами»: Картавина — в начале февраля 2024 года, Каверзину — месяцем позже, в марте. В конце мая на Каверзину составили протокол из-за неправильной «иноагентской» маркировки.

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