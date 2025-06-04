«Ничего не повреждено. Мост работает». Кремль признал, что СБУ устроила новый взрыв на Крымском мосту

В Кремле подтверждают факт взрыва на Крымском мосту, о чем накануне заявляла Служба безопасности Украины.

«Взрыв действительно был. Ничего не повреждено. Мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной понятной сущности киевского режима», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Служба безопасности Украины заявляла, что утром 3 июня провела «новую уникальную спецоперацию» по подводному подрыву опор Крымского моста, опубликовав соответствующее видео. Спецслужба утверждала, что в результате взрыва мост «фактически находится в аварийном состоянии». Днем 3 июня в мониторинговых каналах появлялась информация об атаке морских дронов на Крымский мост. Власти РФ официально не комментировали эти сведения, но в течение дня на мосту дважды на несколько часов приостанавливали движение автотранспорта.

До этого СБУ дважды устраивала взрывы на Крымском мосту в Керченском проливе — осенью 2022-го и летом 2023 года. В результате первого подрыва погибли пять человек, во втором случае — семейная пара. Украинские власти называют Крымский мост законной целью для атак, поскольку он используется для снабжения российских войск в Украине.

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