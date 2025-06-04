Пентагон планирует переименовать танкер-заправщик военно-морского флота, названный в честь — одного из самых известных в истории США защитников прав ЛГБТК+ и ветерана ВМС, пишет Military.

Глава оборонного ведомства Пит Хегсет дал указание о переименовании корабля министру ВМС Джону Фелану. Ожидается, что об этом решении будет объявлено в середине июня, когда проходит «месяц гордости» (Pride Month, цель которого заключается в выражении поддержки ЛГБТК-сообществу). По словам представителя Пентагона, это время было выбрано намеренно.

В служебной записке, с которой ознакомился Military, говорится, что переименование проводится для «приведения в соответствие с целями президента и министра обороны, а также с приоритетами министра ВМС по восстановлению воинской культуры».

Из заявления представителя Хегсета Шона Парнелла следует, что проводится проверка, которая может привести к переименованию и других объектов Минобороны, но не уточняется, каких. «Министр Хегсет стремится к тому, чтобы названия, присвоенные всем объектам и активам министерства обороны, отражали приоритеты главнокомандующего, историю нашей страны и дух воина», — говорится в заявлении Парнелла.

Племянник Харви Милка и исполнительный председатель фонда Harvey Milk Foundation Стюарт Милк сказал, что сердца семьи были «разбиты» этим известием. «Наследие Харви Милка, безусловно, усиливается и прославляется военным кораблем США, однако оно не будет заглушено или уменьшено переименованием этого корабля», — сказал Стюарт Милк.

Танкер-заправщик боевого обеспечения флота, о котором идет речь, был назван именем Харви Милка в 2016 году при администрации президента Барака Обама. Но переименование может коснуться и других кораблей этого класса (класс John Lewis), названных в честь известных защитников гражданских прав, отмечает CBS News. В их числе танкеры « », « » и « ».

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