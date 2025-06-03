НАТО попросит страны Европы нарастить наземные силы ПВО в пять раз

Североатлантический альянс потребует от европейских стран в пять раз увеличить наземные силы противовоздушной обороны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство утверждает, что таким образом НАТО стремится заполнить «ключевой пробел» в ответ на «угрозу российской агрессии».

Вопрос пятикратного усиления ПВО будет обсуждаться на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня.

По замыслу НАТО, увеличение возможностей ПВО будет общей целью для европейских членов альянса, но показатели для каждого отдельного государства будут различаться. В какие сроки НАТО планирует усилить ПВО, неясно.

По словам высокопоставленного европейского военного чиновника, члены НАТО «остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО, которые защищают от угроз, в том числе от все более совершенных беспилотников, ракет и истребителей».

«Мы не находимся в состоянии ни войны, ни мира. И мы должны продолжать укреплять наши возможности в сдерживании и обороне — это означает полную боевую готовность», — заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на саммите Бухарестской девятки и североевропейских стран в Вильнюсе 2 июня.

Как сообщалось ранее, НАТО также собирается попросить Германию предоставить еще семь бригад, то есть около 40 тысяч военнослужащих, для обороны альянса.

С начала российско-украинской войны страны НАТО значительно увеличили расходы на оборону. Однако пока им не удалось достичь роста этого показателя до 5% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

На саммите НАТО в июне, как сообщалось, генсек альянса Марк Рютте будет добиваться от лидеров стран — членов блока увеличения текущего показателя расходов с 2% ВВП до 5%.

Ежегодный саммит НАТО пройдет в Гааге с 24 по 26 июня.

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