Bloomberg: «Газпром» отказался от проекта по созданию «крупнейшего газового хаба» в Турции

Российский «Газпром» отложил планы по созданию нового газораспределительного хаба в Турции, рассказали источники Bloomberg.

Компания рассматривала новый хаб как потенциальную возможность восстановить позиции на европейских рынках на фоне взрывов, которые вывели из строя нити газопровода «Северный поток», а также прекращения транзита российского газа через Украину.

В «Газпроме» обсуждали идею хаба несколько месяцев, но в итоге решили, что она нежизнеспособна, и в значительной степени приостановили работу над проектом, заявили собеседники агентства. По их словам, руководители «Газпрома» давно прекратили обсуждать турецкий хаб как внутри компании, так и на встречах с чиновниками.

Идея хаба изначально исходила не от «Газпрома» и, возможно, зародилась в политических кругах, близких к Кремлю, пишет Bloomberg. С предложением создать «крупнейший газовый хаб» выступил Владимир Путин в октябре 2022 года — всего через несколько недель после диверсии на «Северном потоке». Он предложил проложить дополнительные трубопроводы по дну Черного моря, по которым в Европу через Турцию будут ежегодно поставлять 55 миллиардов кубометров газа. Свое предложение Путин объяснял экономической целесообразностью и безопасностью этого маршрута.

Среди возможных причин, почему «Газпром» свернул проект, Bloomberg называет ограниченную пропускную способность турецких газопроводов в южную Европу, а также нежелание Анкары продавать газ совместно с российской компанией. «Газпром», говорится в статье, в рамках хаба выступал бы только в роли поставщика.

Сейчас Россия поставляет в Турцию газ по двум трубопроводам — «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Оба газопровода проходят по дну Черного моря.

Российское вторжение в Украину «разрушило бизнес-модель» «Газпрома», а компания понесла рекордные убытки, сообщала газета Financial Times. По ее данным, «Газпром» планирует провести реструктуризацию.

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