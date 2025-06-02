В Брянской области при обрушении моста на пассажирский поезд погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области.

Публикация Лидии Мониавы в Facebook

Горыня работала в детском хосписе с 2020 года, в последнее время она была в декрете, рассказала основательница «Дома с маяком» Лидия Мониава в своем фейсбуке.

Они ехали в поезде всей семьей — с мужем и двумя детьми. Старшему семь лет, младшему пять месяцев. Дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года. Чертова война.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился в ночь на 1 июня, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек. По данным на утро 2 июня, пострадали 104 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 64 пострадавших, в том числе четверо детей, находятся в больницах. Состояние семерых пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Причиной обрушения моста, заявил глава Брянской области, стал подрыв.

Также в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области железнодорожный мост, по которому шел грузовой состав, обрушился на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника. Российские власти заявили, что мост был подорван.

Подробнее о разрушении мостов

В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

Подробнее о разрушении мостов

В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области