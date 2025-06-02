Украинская делегация приехала в Стамбул на переговоры с Россией

Делегация Украины прибыла в Стамбул, где 2 июня должны пройти переговоры с Россией, сообщает «Суспильне» со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.

Делегацию Украины, как и на предыдущих переговорах, прошедших 16 мая, возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Состав украинской делегации, отмечает «Суспильне», также остался прежним за одним исключением — на этот раз в нее не входит начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Делегация России, сообщал 1 июня ТАСС со ссылкой на источник, также вылетела в Стамбул. Делегацию РФ, как и на предыдущих переговорах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Планируется, что переговоры начнутся во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00.

Провести 2 июня второй раунд прямых переговоров в Стамбуле предложила Россия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва подготовила к переговорам меморандум, который излагает ее позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», о чем стороны договаривались во время первого раунда переговоров. Украина сразу не ответила согласием на переговоры, настаивая на том, чтобы Россия передала меморандум заранее. Свой меморандум украинская сторона передала российской делегации до переговоров.

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