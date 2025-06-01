Зеленский: операция «Паутина» точно будет в учебниках истории

Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой СБУ Василием Малюком и выслушал его доклад об итогах операции «Паутина», в ходе которой украинские дроны атаковали российские военные аэродромы.

«Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойная наша операция, — написал президент Украины в телеграме. — Конечно, не все можем сейчас рассказать, но эти украинские действия, точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны».

В вечернем обращении к нации Зеленский раскрыл еще некоторые детали операции. По его словам, всего в операции были задействованы 117 FPV-дронов и столько же операторов дронов.

«Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — „офис“ нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — сказал президент.

Поражены 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности — те, кто помогал нам.

Офіс Президента України

В рамках операции СБУ «Паутина» 1 июня FPV-дроны атаковали военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской области, «Белая» в Иркутской области и «Иваново» в Ивановской области. Дроны запускались с фур, припаркованных на трассе неподалеку от авиабаз. Как утверждалось, в общей сложности дроны уничтожили 41 самолет стратегической авиации РФ, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Минобороны РФ признало, что украинские дроны атаковали военные аэродромы в пяти регионах, в том числе Амурской области. Как утверждает военное ведомство, произошло «возгорание нескольких единиц авиационной техники» в Мурманской и Иркутской областях, а на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях «все террористические атаки были отражены».

Что известно об операции «Паутина»

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков

Что известно об операции «Паутина»

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков