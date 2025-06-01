Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация отправляется на следующий раунд переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский подтвердил, что делегация Киева будет присутствовать на втором раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня.

«Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров.

Также Зеленский сообщил, что на заседании 1 июня заслушал доклады от министра обороны, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

Провести 2 июня второй раунд прямых переговоров в Стамбуле предложила Россия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва подготовила к переговорам меморандум, который излагает ее позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», о чем стороны договаривались во время первого раунда переговоров.

Украина сразу не ответила согласием на переговоры, настаивая на том, чтобы Россия передала меморандум заранее. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что встречи «должны давать результаты», поэтому к каждой из них необходимо подготовиться, а для этого Киеву нужно понимать российскую позицию. Он добавил, что со своей стороны уже передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум.