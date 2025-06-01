Украинская разведка заявила о подрыве поезда под Мелитополем

Грузовой поезд взорван ночью 31 мая около населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области, находящегося под контролем российских войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По утверждению спецслужбы, поезд был военным, он перевозил цистерны с топливом и двигался в сторону аннексированного Крыма.

«В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена», — говорится в заявлении ГУР.

Независимых подтверждений этой информации не поступало. Российская сторона сведения о подрыве поезда в Запорожской области не комментировала.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях, граничащих с Украиной, произошли обрушения двух мостов. В Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов — Москва». В результате погибли семь человек. Губернатор региона заявил, что «произошел подрыв моста». В Курской области обрушился мост в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. В это время по нему шел грузовой локомотив, часть вагонов упала на автомобильную дорогу под мостом. Пострадал один из машинистов поезда.

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