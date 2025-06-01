СБУ: в ходе операции «Паутина» поражена треть российских стратегических носителей крылатых ракет общей стоимостью семь миллиардов долларов

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что провела спецоперацию «Паутина», в рамках которой дроны атаковали аэродромы базирования российских стратегических бомбардировщиков.

«7 миллиардов долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ „Паутина“. Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России», — говорится в заявлении СБУ (независимых подтверждений этой информации нет).

Пост сопровождается фотографией главы СБУ Василия Малюка со схемой операции «Паутина». Ранее ее публиковало издание «Бабель».

Днем 1 июня местные власти сообщали об атаках дронов в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях. Украинские СМИ назвали атаку спецоперацией СБУ «Паутина». В рамках нее FPV-дроны атаковали военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской области, «Белая» в Иркутской области и «Иваново» в Ивановской области. Дроны запускались с фур, припаркованных на трассе неподалеку от авиабаз. Как утверждалось, в общей сложности дроны уничтожили 41 самолет стратегической авиации РФ, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Минобороны РФ признало, что украинские дроны атаковали военные аэродромы в пяти регионах, в том числе Амурской области. Как утверждает военное ведомство, «возгорание нескольких единиц авиационной техники» произошло лишь в Мурманской и Иркутской областях, а на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях «все террористические атаки были отражены». Жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала в результате атак нет, все возгорания ликвидированы, добавили в ведомстве.

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