Трамп вдвое повысит пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 4 июня США повысят пошлины на импортируемые в страну сталь и алюминий — с 25% до 50%. Об этом он сказал, выступая на мероприятии в Питтсбурге, передает BBC News.

По его словам, это поможет стимулировать местную сталелитейную промышленность и снизит зависимость от Китая.

Он также рассказал, что в рамках партнерства между US Steel и японской Nippon Steel в производство стали в Пенсильвании будет инвестировано 14 миллиардов долларов.

«Не будет никаких увольнений и никакого аутсорсинга, и каждый американский сталевар скоро получит заслуженную премию в размере пяти тысяч долларов», — заявил Трамп под аплодисменты присутствующих.

В марте Трамп ввел пошлины в размере 25% на всю сталь и алюминий, импортируемые в США.

28 мая Федеральный суд по вопросам международной торговли США посчитал незаконными пошлины на импорт, введенные Трампом, и заблокировал действие большинства из них. Постановление суда приостанавливало действие 30-процентных пошлин в отношении Китая, 25-процентных пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады, а также 10-процентных пошлин на большинство товаров, ввозимых в США. Решение суда не затрагивает 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. На следующий день Федеральный апелляционный суд в США принял решение временно восстановить пошлины.

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