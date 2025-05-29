Апелляционный суд в США временно восстановил пошлины Трампа

Федеральный апелляционный суд в США принял решение временно восстановить многие из пошлин на импорт, введенные президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times.

Такие образом, суд приостановил решение суда по вопросам международной торговли, принятое 28 мая, который посчитал незаконными пошлины Трампа и заблокировал их действие.

Пошлины продолжат действовать до тех пор, пока суд рассматривает апелляцию администрации на решение торгового суда.

28 мая Федеральный суд по вопросам международной торговли США посчитал незаконными пошлины на импорт, введенные Трампом, и заблокировал действие большинства из них. Постановление суда приостанавливало действие 30-процентных пошлин в отношении Китая, 25-процентных пошлин на некоторые товары из Мексики и Канады, а также 10-процентных пошлин на большинство товаров, ввозимых в США. Решение суда не затрагивает 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий.

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